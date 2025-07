65.000 Euro Sachschaden: Auto in St. Johann auf Anhänger und Hauswand geprallt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 65.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag in Lonsingen. Eine 85-Jährige befuhr kurz vor 10.30 Uhr mit einem Audi Q5 die Jägerstraße in Richtung Albstraße und wollte an der dortigen Einmündung nach links in diese abbiegen.

Dabei übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigt von links kommenden Opel Movano samt Anhänger eines 40-Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem rechten Fahrzeugheck des Audi und dem Anhänger, worauf die 85-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte und den Audi beschleunigte. Der Wagen überquerte daraufhin die Kreuzung und prallte frontal in ein gegenüberlegendes Gebäude. Die Seniorin erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Beifahrerin bleib ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt, die sich gemeinsam mit einem Statiker um die Absicherung des einsturzgefährdeten Gebäudes kümmerte. Der Audi musste abgeschleppt werden. (pol)