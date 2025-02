60.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall nahe Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Samstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Gegen 22.15 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW-Golf die L380, Eninger Weg, in Fahrtrichtung Eningen. Kurz nach der Ortsausfahrt von Glems kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem sich neben der Fahrbahn befindlichen Bewuchs. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro.

Im PKW befanden sich noch drei Mitfahrer im Alter von jeweils 17 Jahren. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt, weshalb ein vorsorglich verständigter Rettungswagen und die ebenfalls vorsorglich verständigte Feuerwehr unverrichteter Dinge wieder abrücken konnten. Da der PKW nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. (pol)