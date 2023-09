59-jähriger Autofahrer stirbt nach Verkehrsunfall bei Entringen

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH-ENTRINGEN. Ein Autofahrer hat am Dienstag nach einem Verkehrsunfall sein Leben verloren. Der 59 Jahre alte Mann befuhr gegen 11.45 Uhr mit einem Opel die B 296 in Richtung Entringen, als er wohl aufgrund einer medizinischen Ursache mit dem Wagen nach links von der Straße abkam. Anschließend querte der Pkw offenbar ungebremst den Grünstreifen, stieß in einen Wasserablauf und blieb danach in einem Maisfeld stehen. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrer, der danach in eine Klinik eingeliefert wurde. Dort verstarb er am Mittag. (pol)