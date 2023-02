40.000 Euro Schaden nach heftigem Crash bei Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN.Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der K6903 zwischen Kusterdingen und Wankheim ereignet hat. Eine 25-Jährige befuhr gegen 17.10 Uhr mit ihrem Opel Corsa die Kreisstraße von Wankheim kommend, in Richtung Kusterdingen, teilt die Polizei mit.

Obwohl ihr ein Nissan Juke entgegenkam, bog sie an der Einmündung nach links auf die Auffahrt zur B28 ab. Der 43 Jahre alte Nissan-Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurden die Autos so schwer beschädigt, dass an beiden wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von jeweils 20.000 Euro entstanden sein dürfte. Beide mussten nachfolgend von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden.

Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Kreisstraße musste bis kurz nach 18 Uhr komplett gesperrt werden. (pol)