Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN-HIRSCHAU. Einem mutmaßlichen Exhibitionisten sind Beamte des Polizeireviers Tübingen am späten Samstagabend habhaft geworden. Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, gegen 22 Uhr am südöstlichen Ufer des Baggersees in Hirschau sein Glied entblößt und sich selbst befriedigt zu haben. Dabei wurde er von zwei Frauen bemerkt, welche die Polizei verständigten. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen vor Ort an. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (pol)