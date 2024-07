35.000 Euro Schaden und zwei Verletzte: 35-Jähriger missachtet in Metzingen Vorfahrt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. In der Slowakei ist es zu einem Unglück mit zwei Toten gekommen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Auchtertstraße / Paul-Lechler-Straße ereignet hat. Ein 35-Jähriger befuhr laut Polizei kurz nach 16 Uhr mit seinem VW Golf die Paul-Lechler-Straße in Richtung Auchtertstraße.

An der Kreuzung mit der Paul-Lechler-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Stadtmitte fahrenden Daimler-Benz einer 37-Jährigen. Diese und der Unfallverursacher erlitten nach bisherigen Erkenntnissen nur leichtere Verletzungen, die nicht behandelt werden mussten. Die übrigen Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. (pol)