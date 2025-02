32-Jähriger bricht Auto in Kirchentellinsfurt auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Ein mutmaßlicher Auto-Aufbrechers ist dem Polizeirevier Tübingen am Montagnachmittag ins Netz gegangen. Gegen 17.50 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei, nachdem sich ein zunächst Unbekannter in der Wannweiler Straße an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht hatte. Das teilt die Polizei mit. Wie sich herausstellte, war der Wagen gewaltsam geöffnet und daraus nach derzeitigem Kenntnisstand Münzgeld gestohlen worden. Ein 32-jähriger Tatverdächtiger, der zunächst die Flucht ergriffen hatte und dem Zeugen zeitweise gefolgt waren, konnte später angetroffen werden. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle entlassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (pol)