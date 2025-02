31.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein beträchtlicher Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 31.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Metzingen entstanden. Kurz vor 17 Uhr rutschte ein Senior im Bräuchlepark nach derzeitigem Kenntnisstand von der Bremse seines Toyota auf das Gaspedal, worauf der Wagen beschleunigte.

Er streifte den vorausfahrenden VW einer 39-Jährigen und prallte frontal gegen einen geparkten Renault und schob diesen auf einen Spielplatz. Dabei wurden auch eine Hecke, eine Parkbank sowie zwei weitere geparkte Pkw beschädigt. In der zuvor vom Renault genutzten Parkbucht kam der Toyota schließlich zum Stehen. Verletzt wurde beim Unfall ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (pol)