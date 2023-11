2,7 Promille: Polizei stellt in Tübingen völlig betrunkenen Autofahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Weil er in Schlangenlinien unterwegs war, ist ein 42-Jähriger am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, einer Streifenwagenbesatzung in der Tübinger Ehingenstraße aufgefallen. Als die Beamten versuchten, den Opel-Fahrer anzuhalten, setzte dieser trotz Blaulicht und Martinshorn seine Fahrt unvermindert fort und konnte erst nach mehreren Kilometern zum Anhalten bewegt werden.

Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er sieht nun entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)