27-Jähriger soll Vollstreckungsbeamte in Reutlingen angegriffen haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des mehrfachen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 27-jährigen Wohnsitzlosen. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Das teilt die Polizei mit der Staatsanwaltschaft Tübingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Zwei Mitarbeiter des Gemeindlichen Vollzugsdienstes der Stadt Reutlingen bauten am Dienstag, kurz vor 11.30 Uhr, ein Geschwindigkeitsmessgerät in der Rommelsbacher Straße auf. Der 27-Jährige war zu diesem Zeitpunkt zu Fuß unterwegs und trat beim Vorbeilaufen gegen das Messgerät, so dass es umfiel.

Einer der Messbeamten forderte ihn daraufhin mehrmals auf, stehenzubleiben. Der Mann reagierte zunächst nicht und ging weiter, schlug dann aber unvermittelt mit den Fäusten auf ihn ein. Der Vollzugsbeamte wurde dadurch leicht verletzt.

Anschließend lief der 27-Jährige in Richtung Föhrstraße davon, wo er von einer mittlerweile verständigten Polizeistreife angetroffen werden konnte. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er im Laufe des Mittags zunächst auf freien Fuß entlassen.

Mann schlägt nochmal zu

Am Nachmittag befand sich eine weitere Mitarbeiterin des Gemeindlichen Vollzugsdienstes in der Glaserstraße, um Parkverstöße zu ahnden. Kurz vor 17 Uhr war der 27-Jährige dort ebenfalls zu Fuß unterwegs. Als er die Frau bemerkte, attackierte er sie unvermittelt und schlug mehrmals auf die Vollzugsbeamtin ein.

Aufmerksame Passanten schritten daraufhin ein und konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizeibeamten nahmen den unter Alkoholeinfluss stehenden, 27-Jährigen anschließend vorläufig fest. Die Frau musste aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und ärztlich behandelt werden.

Mann ist polizeibekannt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der einschlägig polizeibekannte und wegen eines Gewaltdelikts unter Bewährung stehende, 27-jährige Deutsche am Mittwoch der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt, die den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)