27-Jähriger prallt bei Pfullingen mit Auto gegen Baum und stirbt

PFULLINGEN. Tödliche Verletzungen hat ein Pkw-Lenker am Dienstagmorgen bei Pfullingen erlitten. Ein 27-Jähriger befuhr kurz vor acht Uhr mit einem Tesla aus Richtung Unterhausen kommend die parallel zur Klosterstraße verlaufende Roßwagstraße in Richtung Pfullingen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann auf einem geraden Streckenabschnitt mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen größeren Baum. Passanten setzen daraufhin die Rettungskette in Gang und verständigten die Leitstellen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Ein kurz darauf am Unfallort eintreffender Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 27 Jahre alten Mannes feststellen. Der Sachschaden am Pkw wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

In die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen wurde auch ein Sachverständiger eingeschalten. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen sowie zur Bergung und dem Abtransport des total beschädigten Elektro-Pkw musste die Roßwagstraße komplett gesperrt werden. Neben der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften waren der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften sowie ein Notfallseelsorger vor Ort. (pol)