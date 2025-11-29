2,5 Promille: Betrunkener Autofahrer baut in Gomaringen Unfall beim Einparken

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt derzeit gegen einen 68-jährigen Autofahrer, nachdem dieser am Freitagmittag in Gomaringen deutlich alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat. Beim Versuch, mit seinem Toyota Corolla einzuparken beschädigte der 68-jährige Lenker sowohl ein Verkehrszeichen als auch einen geparkten Opel Zafira, wobei seine Rangierversuche durch eine zufällig in der Nähe befindliche Streifenbesatzung selbst beobachten konnte.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem 68-Jährigen deutlicher Allkohlgeruch wahrgenommen werden. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von etwa 2,5 Promille, weswegen der Toyota-Fahrer im Anschluss an die Maßnahmen vor Ort für die notwendige Blutentnahme in eine nahegelegene Klinik verbracht wurde. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, der Sockel des Verkehrszeichens blieb augenscheinlich unversehrt.