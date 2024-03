23-Jähriger in Untersuchungshaft - Bekannten in Reutlingen mit Schüssen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der 23-Jährige, der im Verdacht steht, seinen 29 Jahre alten Bekannten in einer Reutlinger Wohnung durch Schüsse verletzt zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Wie bereits berichtet, soll es am Donnerstagmittag, gegen elf Uhr, zwischen den Männern in der Wohnung des Opfers aus noch ungeklärten Gründen zu Streitigkeiten gekommen sein, bei denen der Verdächtige mehrere Schüsse auf den 29-Jährigen abgegeben haben soll. Während der 23-Jährige zunächst flüchtete, wurde das Opfer ins Krankenhaus gebracht, das er nach einer operativen Behandlung seiner Verletzungen bereits wieder verlassen konnte.

Der Tatverdächte konnte im Verlauf der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften, an denen zeitweise auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, im Reutlinger Stadtgebiet ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten. Beide konnten ihren Dienst im Anschluss aber weiter fortsetzen.

Die mutmaßliche Tatwaffe, bei der es sich um eine Gasdruckpistole handelt, konnte wie dazugehörige Diabolo-Munition im Verlauf der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen aufgefunden und sichergestellt werden.

Der polizeibekannte Beschuldigte wurde am Freitagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 23-jährige, türkische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)