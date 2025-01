Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Sonntagabend am Bahnhof Betzingen ereignet. Ein 23-Jähriger hatte sich gegen 19.20 Uhr vor einen in Richtung Stuttgart durchfahrenden Zug begeben. Der Mann wurde daraufhin von dem Zug erfasst und getötet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der Zugverkehr musste bis kurz nach 22 Uhr eingestellt werden. (pol)