22-Jähriger bedroht Bekannte mit Axt und beleidigt Beamte

REUTLINGEN. Wegen zahlreicher Straftaten ermittelt das Polizeirevier Reutlingen derzeit gegen einen 22-Jährigen, welcher am Samstagabend in negativer Form im Industriegebiet In Laisen aufgefallen ist.

Gegen 20 Uhr beleidigte der 22-Jährige zunächst eine ihm unbekannte 20-Jährige und deren 24 Jahre alten Begleiter mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Zudem bedrohte er die Beiden zunächst verbal und nahm anschließend eine mit sich geführte Axt in die Hand, woraufhin sich die Geschädigten entfernten und die Polizei alarmierten.

Während der Sachverhalt durch Beamte des Polizeireviers Reutlingen vor Ort aufgenommen wurde, fuhr der 22-jährige Beschuldigte mit einem Pedelec an den Einsatzkräften vorbei und wurde durch die Beamten angesprochen. Hier verhielt er sich direkt aggressiv und beleidigte eine Polizeibeamtin. Direkt im Anschluss schlug er nun mit seinem Kopf absichtlich gegen einen geparkten Pkw, wobei dieser beschädigt wurde. Der hierbei entstandene Sachschaden kann jedoch bislang nicht beziffert werden. Die Axt führte der 22-Jährige nicht mehr mit sich.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der 22-Jährige unter Androhung einer Gewahrsamnahme einen entsprechenden Platzverweis. Da der 22-Jährige beim Wegfahren jedoch noch alle eingesetzten Beamten beleidigte, muss er sich neben den anderen Delikten auch hierfür strafrechtlich verantworten. (pol)