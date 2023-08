21-jähriger mutmaßlicher Motorrollerdieb in Tübingen geschnappt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht laut Polizei ein 21-Jähriger entgegen, der am frühen Freitagmorgen in der Silcherstraße vorübergehend festgenommen wurde. Mittarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes war gegen drei Uhr in der Silcherstraße, im Bereich des alten botanischen Gartens ein Motorrollerfahrer aufgefallen, der dort ohne Helm unterwegs war. Sie hielten den 21-jährigen Fahrer an und verständigten die Polizei. Bei den nachfolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Heranwachsende keine Fahrerlaubnis für den Motorroller hatte. Zudem war die Aprilia gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 21-Jährigen ergab des Weiteren Hinweise auf den Konsum illegaler Drogen, sodass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. (pol)