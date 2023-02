21-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Reutlingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L 384 erlitten. Der 21-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit einer Suzuki auf der Landesstraße von Betzingen in Richtung Ohmenhausen unterwegs. An der Einmündung der Ferdinand-Lassalle-Straße musste ein vorausfahrender 49-Jähriger mit einem Lkw an einer auf Rot schaltenden Bedarfsampel nach derzeitigem Ermittlungsstand stark abbremsen. Der Biker bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Lastwagen auf. Der junge Mann musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. An seiner Maschine war ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Sie wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)