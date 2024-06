20-Jähriger kommt in Gomaringen von der Straße ab und landet auf dem Autodach

Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Aus bislang noch unbekannten Gründen ist ein 20-jähriger Fahrer eines Opel Astra am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr auf der Landstraße 230 bei Gomaringen von der Fahrbahn abgekommen. Der Heranwachsende bemerkte laut Polizei seinen Fahrfehler, übersteuerte und geriet gegen ein Metallgeländer.

Das Fahrzeug stellte sich auf und landete auf dem Dach. Der Fahrer, welcher sich allein im Pkw befand, blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Er wurde dennoch zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Am Fahrzeug ist Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro entstanden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Gomaringen mit zwei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort. (pol)