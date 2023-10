20-Jähriger in Klinik: Zu schnell in Reutlingen auf geparkten Lkw gefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen um 02.14 Uhr in der Straße Am Heilbrunnen entstanden. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit und nahezu ungebremst auf einen geparkten Lkw auf.

Nach dem Zusammenstoß geriet der BMW in Brand und musste durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Der 20-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Tübingen übernommen. (pol)