20.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall auf der B27 in Tübingen

TÜBINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B27 entstanden. Das berichtet die Polizei. Eine 79-Jährige befuhr gegen 17.50 Uhr mit einem Suzuki Ignis die Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Tübingen. Kurz vor der Anschlussstelle Tübingen-Zentrum wechselte die Autofahrerin von der linken auf die mittlere Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein bereits dort fahrender 35-Jähriger mit seinem VW Tiguan eine Gefahrenbremsung einleiten.

Ein dahinterfahrender 37-Jähriger schaffte es daraufhin nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und prallte mit seinem Opel Astra ins Heck des VW. Auch eine hinter dem Opel befindliche 44-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrer C-Klasse wiederum auf den Opel auf. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Opel und der Mercedes mussten abgeschleppt werden.