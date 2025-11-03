19-Jähriger bei Streit vor Reutlinger Disco schwer verletzt - Fahndung nach Täter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einem möglicherweise 17 Jahre alten Jugendlichen, der am frühen Samstagmorgen im Bereich eines Veranstaltungsortes in der Reutlinger Emil-Adolff-Straße einen 19-Jährigen angegriffen und schwer verletzt haben soll, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war es im Bereich eines Hintereinganges der Gaststätte zu einem Disput zwischen dem 19-Jährigen und seiner Begleitung gekommen. Dies soll von dem Unbekannten aus einer Personengruppe heraus wohl so auffällig beobachtet worden sein, dass ihn der 19-Jährige angesprochen hat. Daraufhin soll der Unbekannte den 19-Jährigen wortlos so heftig nach hinten gestoßen haben, dass dieser so unglücklich stürzte, dass er bewusstlos auf dem Asphalt liegenblieb.

Während der Unbekannte flüchtete, sollen andere, vermutlich aus der Gruppe heraus, einen Rettungswagen verständigt haben. Der 19-Jährige wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass er nach einer Operation stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die Polizei wurde erst am Sonntagnachmittag informiert und sucht nach Zeugen. Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß und kurze, blonde Haare gehabt haben. Sein Gesicht soll weiß geschminkt gewesen sein, zudem soll er weiße Kontaktlinsen getragen haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (pol)