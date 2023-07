18-Jähriger bei Messerangriff am Tübinger Bahnhof verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Leichte Verletzungen hat ein 18 -Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Freitagnachmittag am Europaplatz erlitten. Den aktuellen Ermittlungen zufolge ist es dort gegen 15.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18 -Jährigen und einem 20 -Jährigen gekommen. Dabei soll der 20 -Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus, welches er bereits wieder verlassen konnte. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. (pol)