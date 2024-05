17-Jähriger wird in Reutlingen mit einer Flasche geschlagen und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt am Montagnachmittag in der Ringelbachstraße. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde dort ein 17-Jähriger gegen 14.10 Uhr im Bereich Ringelbachstraße und Kleiststraße in Reutlingen von einem Unbekannten angegangen und unter anderem mit einer Glasflasche geschlagen. Nach dem Angriff flüchtete der Täter. Er konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung bislang nicht mehr angetroffen werden.

Der Jugendliche wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Täter ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, hat eine dunkle Hautfarbe. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Zeugenhinweise zur Tat sowie zum Täter werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegengenommen. (pol)