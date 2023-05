17-Jähriger soll zweimal in Kusterdinger Haus eingebrochen haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des versuchten sowie vollendeten besonders schweren Falls des Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizei Tübingen gegen einen 17-Jährigen, der am Mittwochvormittag in Rottenburg festgenommen werden konnte. Der polizeibekannte Jugendliche steht in dringendem Verdacht zweimal in ein Wohnhaus in der Römerstraße in Kusterdingen eingebrochen zu haben, wobei es einmal beim Versuch blieb. Der Beschuldigte befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, drang ein zunächst Unbekannter am Vormittag des 11. März in ein Wohnhaus in der Römerstraße ein und durchsuchte dort diverse Schränke und Schubladen. Der Wert des dabei entwendeten Schmucks liegt im fünfstelligen Bereich.

Ein weiterer Einbruchsversuch in dasselbe Wohnhaus am Nachmittag des 09.04.2023 dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge ebenfalls auf das Konto des Jugendlichen gehen. Hierbei wurde er von einer Bewohnerin gestört, woraufhin er die Flucht ergriff. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren zunächst erfolglos geblieben.

Durch intensive Ermittlungen gelangten die Ermittler nun auf die Spur des Tatverdächtigen. Nachdem sich die Verdachtsmomente gegen den Jugendlichen erhärteten, erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss gegen den 17-Jährigen. Am Mittwochvormittag durchsuchten die Fahnder die Wohnung und weitere Aufenthaltsorte des Beschuldigten. Dabei fanden und beschlagnahmten die Ermittler neben mutmaßlichem Diebesgut weitere Beweismittel.

Der beschuldigte, deutsche Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Jugendliche wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)