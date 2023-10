16-jähriger Rollerfahrer bei Unfall in Nehren schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag erlitten. Der 16-Jährige bog mit einem Motorroller kurz nach 13.30 Uhr von einem Schulzentrum kommend in die Straße Höhnisch ein und kollidierte hierbei mit dem dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 72 Jahre alten Mannes. Daraufhin stürzte der 16-Jährige zu Boden. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. (pol)