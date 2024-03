15 Personen prügeln sich auf Reutlinger Frühlingsfest - Mann nach Kopf-Tritt verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Freitagabend kam es in Reutlingen am Festplatz Bösmannsäcker, auf dem gerade das Frühlingsfest stattfindet, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Das berichtet die Polizei. Gegen 22 Uhr gerieten eine unbekannte Person und ein 16-Jähriger zunächst in einen verbalen Streit, bei dem der Unbekannte infolgedessen seinem Gegenüber mehrfach ins Gesicht schlug.

Nachdem der 16-Jährige weitere Personen um Hilfe gerufen hatte, kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung bei der in der Spitze bis zu 15 Personen beteiligt waren.

Hierbei wurde ein 21-Jähriger von einem Fußtritt am Kopf getroffen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der unbekannte Aggressor konnte sich vor dem Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)