15-Jährige fliehen im Auto vor der Polizei von Stuttgart bis Bodelshausen

STUTTGART/TÜBINGEN/BODELSHAUSEN. Mehreren Strafanzeigen sieht ein Jugendlicher entgegen, der am Sonntagmorgen mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet ist. Kurz nach 6.30 Uhr sollte ein VW Golf von der Stuttgarter Polizei auf der B 27 bei Degerloch kontrolliert werden, worauf der zunächst unbekannte Lenker beschleunigte und mit deutlicher Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in Richtung Tübingen und weiter durch Ofterdingen und Bad Sebastiansweiler flüchtete.

Dabei überholte er mehrfach verbotswidrig rechts. Eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ergab sich dabei ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Nachdem der VW Golf über einen von der Polizei ausgelegten Stop-Stick gefahren war, verließ der Fahrzeuglenker die Bundesstraße an der Abfahrt Bodelshausen, wo der Pkw im Einmündungsbereich mit der Tübinger Straße mit den Leitplanken kollidierte.

Der 15-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden vorübergehend festgenommen und später an Erziehungsberechtigte übergeben. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit schätzungsweise 25.000 Euro. Außerdem hatte sich herausgestellt, dass der VW wenige Stunden zuvor in der Eisenbahnstraße in Reutlingen-Betzingen als gestohlen gemeldet worden war. Der Wagen wurde abgeschleppt. (pol)