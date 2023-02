15.000 Euro Schaden bei Unfall in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Fürstenbergstraße/Achalmsteige entstanden. Eine 74-Jährige war kurz vor 15.30 Uhr mit ihrem Fiat Punto auf der Fürstenbergstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Achalmsteige missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden, 29 Jahre alten Fahrers eines Mercedes. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Fiat Punto war in Folge des Unfallgeschehens nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (pol)