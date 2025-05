14-Jähriger stürzt vom Fahrrad bei Unfall in Reutlingen: Auto fährt weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagabend an einer Fußgängerampel in der Karlstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte ein 14-Jähriger zwischen 19.40 Uhr und 19.50 Uhr mit seinem Fahrrad die offenbar Grün zeigende Fußgängerampel von der Straße Unter den Linden herkommend in Richtung Wilhelmstraße. Dabei kam es offenbar zum Zusammenstoß mit einem weißen Tesla, der wohl bei Rotlicht die Kreuzung aus Richtung Metzingen kommend gequert und das Hinterrad des Fahrrads touchiert haben soll. Der 14-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Anschluss erstattete der Jugendliche in Begleitung eines Angehörigen Anzeige bei der Polizei und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten weißen Tesla geben können, der seine Fahrt fortgesetzt hatte, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (pol)