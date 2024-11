14-Jähriger bei Verkehrsunfall in Gomaringen tödlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Ein 14-jähriger Pedelecfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Samstagmorgen tödlich verletzt worden. Gegen 3.15 Uhr befuhr der Junge mit seinem Fahrrad die L230 von Gomaringen kommend in Richtung B27. Das berichtet die Polizei. Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger Lenker eines Audi TT die L230 in gleicher Richtung.

Kurz vor der Abzweigung nach Dußlingen erfasste der PKW den Fahrradfahrer, sodass dieser zu Fall kam und sich hierbei schwerste Verletzungen zuzog. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 14-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, wo er schließlich aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb.

42.500 Euro Schaden

Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme bis 10 Uhr voll gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 42.500 Euro. Da beim Audi-Fahrer der Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung vorlag, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Der PKW musste abgeschleppt und die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. (pol)