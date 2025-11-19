14-Jährige in Reutlingen bei Unfall mit Sprinter leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Jugendliche ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag verletzt worden. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 24 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter in die Kreuzung Jerg-Wurster-Straße / Parlerstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer von links kommenden, 14-jährigen Radfahrerin. Infolge der Kollision stürzte die Jugendliche zu Boden und zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. (pol)