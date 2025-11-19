Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell Polizeimeldung

14-Jährige in Reutlingen bei Unfall mit Sprinter leicht verletzt

Polizei Symbolbild
Der Sprinter-Fahrer missachtete die Vorfahrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
REUTLINGEN. Eine Jugendliche ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag verletzt worden. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 24 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter in die Kreuzung Jerg-Wurster-Straße / Parlerstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer von links kommenden, 14-jährigen Radfahrerin. Infolge der Kollision stürzte die Jugendliche zu Boden und zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. (pol)
Stadt Reutlingen