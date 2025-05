14.000 Euro Schaden bei Unfall mit Sprinter in Hülben

Bitte aktivieren Sie Javascript

HÜLBEN. Schaden in Höhe von rund 14.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Kreuzung Kiesstraße/ Robert-Kempel-Straße entstanden. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 9.50 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Robert-Kempel-Straße in Richtung Heerweg. An der Kreuzung mit der Kiesstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Opel Adam eines 41-Jährigen. Der Mercedes wurde in der Folge nach links abgewiesen und prallte gegen den Zaun eines dortigen Grundstücks. Verletzt wurde niemand. (pol)