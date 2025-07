12-jährige E-Scooter-Fahrerin stößt auf Auto in Dettingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine zwölfjährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Hülbener Straße erlitten. Die Zweiradfahrerin war kurz vor 18 Uhr auf der Hülbener Straße in Richtung Buchhalde unterwegs. Auf Höhe des Freibads wollte sie nach links in Richtung Hölderlinstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit Nissan einer 50-Jährigen, die aufgrund offenbar fehlender Anzeichen für einen Abbiegevorgang zu diesem Zeitpunkt an der Scooter-Fahrerin vorbeigefahren war. Die Zwölfjährige stürzte daraufhin zu Boden. Sie wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht und anschließend in die Obhut einer Angehörigen übergeben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (pol)