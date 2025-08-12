Dettinger Räte wollen keinen Fixpreis für Grundstücke im neuen Baugebiet

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Die Erschließungsarbeiten im neuen Wohngebiet »Vor Buchhalden II« sind beendet, die ersten privaten Wohnbauten werden wohl bald begonnen. Die elf gemeindeeigenen Grundstücke sollen für 750 Euro pro Quadratmeter verkauft werden – eine Summe, die im Mai im Gemeinderat durchaus für hitzige Diskussion gesorgt hatte. Auch in der Sitzung prangerte ein Bürger den Preis an, der nicht familienfreundlich sei. Doch das Interesse an den Plätzen war groß, im September wird über die Vergabe entschieden.

Nun diskutierte das Gremium über zwei Grundstücke der Gemeinde in der Gesamtgröße von 4.000 Quadratmetern. Dort sollen Mehrfamilienhäuser entstehen. Doch der Beschlussvorschlag wurde vom Gemeinderat regelrecht zerpflückt, letztlich folgte das Gremium weitgehend einem Vorschlag der Unabhängigen Liste. Nicht eine Jury soll eine Vergabeempfehlung aussprechen, sondern dem gesamten Gemeinderat sollen die Konzepte vorgestellt werden.

Vorgeschlagen hat Sachbearbeiter Thorsten Hooge eine niederschwellige Konzeptvorgabe, wonach möglichen Bauträgern so wenig Vorgaben wie möglich gemacht werden - so weit, so gut. Doch eines sollte laut Vorlage festgelegt sein: der Kaufpreis mit 1.050 Euro pro Quadratmeter – Ortsbaumeister Felix Schiffner spricht von einem ambitionierten Wert. Zustimmung gab’s vom FVW-Fraktionsvorsitzenden Rolf Hägele: Man könne sich bei der Vergabe einzig und allein am Konzept orientieren und müsse nicht noch den gebotenen Preis als Kriterium im Kopf haben.

Anders sahen es seine Ratskollegen: Der Markt solle den Preis regeln. »Es kann nicht schaden, einen Wettbewerb zu schaffen«, argumentierte Michael Allmendinger von der CDU. Von der Chance, auf diesem Weg mehr Geld zu generieren, sprach Frank Schwaigerer (UL) – er sehe einiges an Potenzial. Einen Fixpreis wird es nun nicht geben, potenzielle Bauträger müssten mit dem Konzept eine Bietersumme abgeben.

20.000 Euro sollten laut Beschlussvorschlag der Verwaltung für das Büro Citiplan in Pfullingen veranschlagt werden, um das Vergabeverfahren durchzuführen. Die Summe sei nicht gering, darin waren sich die Gemeinderäte weitgehend einig und man sehe Sparpotenzial, in dem das Bauamt das Verfahren übernehme. Ganz so leicht sei das laut Felix Schiffner nicht, um rechtssicher agieren zu können, benötige man externe Hilfe. Und, so der Ortsbaumeister: Man könne einige Aufgaben tatsächlich ausführen, müsse sich aber ins Thema einarbeiten und dafür benötige man Zeit, die bei anderen Aufgaben fehle - das Einsparpotenzial sei relativ.

Im akzeptierten Beschlussvorschlag heißt es nun, dass für eine externe Unterstützung ein Budget eingeplant wird - eine Höhe ist nicht definiert. »Das Ortsbauamt wird mit der Erarbeitung und der Gewichtung der Kriterienkataloge für die Vergabe betraut und führt das Verfahren durch«, heißt es im Beschlussvorschlag der UL, der so akzeptiert wurde. Peter Brugger (CDU) sprach sich dagegen aus: Profis könnten das Verfahren rascher anschieben, man dürfe keine Zeit verlieren. (GEA)