10.000 Euro Schaden bei Unfall in Trochtelfingen

TROCHTELFINGEN. Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag auf der Straße Haid ereignet hat. Eine 73-Jährige war gegen 12.20 Uhr mit ihrem Mercedes in Richtung Engstingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 70-Jährige aufgrund eines Abbiegevorgangs abbremsen musste und krachte in das Heck ihres Skoda.

Die Skodafahrerin wurde nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und konnte jedoch nach medizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. Beide Autos waren in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 10.000 Euro geschätzt. (pol)