Überholunfall bei Sonnenbühl: Alkoholisiert am Steuer

SONNENBÜHL. Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der Landesstraße 230 zwischen Sonnenbühl-Genkingen und Gönningen ereignet. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 62-Jährige mit ihrem Nissan Micra die L 230 in Fahrtrichtung Gönningen, als sie im Bereich der ersten Spitzkehre den Renault Twingo eines 21-Jährigen sowie einen Lkw überholen wollte. Als sich die Nissan-Fahrerin auf gleicher Höhe mit dem Renault befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Ein bei der 62-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille, weswegen sie eine Blutprobe als auch den Führerschein abgeben musste. Der Sachschaden am Nissan wird auf circa 5.000 Euro, am Renault auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (pol)