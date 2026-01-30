Gymnasiasten in Sonnenbühl proben den Rechtsstaat

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Beim Planspiel am Nachmittag im Musiksaal wurde es ganz konkret: Was wird den beiden Angeklagten vorgeworfen? Was sagen die Zeugen aus? Hat sich alles überhaupt so zugetragen, wie es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft steht? Es galt, einen fiktiven Raub mit schwerer Körperverletzung zu verhandeln. Ein Fall, wie er keineswegs von weit hergeholt ist, sondern täglich mehrfach auf Schulhöfen in Baden-Württemberg vorkommt, wie Richter Dr. Sebastian Sonn vom Oberlandesgericht Stuttgart aus seinem Gerichtsalltag erläuterte. Die Verhandlung gegen zwei jugendliche »Angeklagte« wurde von Sonn als Richter geleitet. Alle anderen Teilnehmer waren Gymnasiasten der 9. Klasse des Albgymnasiums Sonnenbühl, die in die Rollen von Zeugen, Verteidigern, Staatsanwalt, Angeklagten, Jugendgerichtshelfer und Schöffen schlüpften und die Verhandlung nachspielten.

Das landesweite Projekt »Rechtsstaat macht Schule« findet seit 2022 durchgehend an weiterführenden Schulen statt, mit einigen hundert Veranstaltungen jährlich in Baden-Württemberg. In Sonnenbühl mit dabei waren neben Sebastian Sonn auch Katrin Pape von der Prävention des Polizeipräsidiums Reutlingen und natürlich Anke Hüsken, die Gemeinschaftskunde und Deutsch bei den Neuntklässlern unterrichtet.

Rechtsstaat in der Praxis kennenlernen

Schüler über die Aufgaben von Polizei und Justiz aufzuklären und sie dabei mit dem Rechtsstaat vertraut zu machen, dies hat sich das Projekt »Rechtsstaat macht Schule« des Ministeriums der Justiz und für Migration sowie des Innenministeriums Baden-Württemberg zum Ziel gesetzt. Dabei bekommen die Schüler nicht nur Informationen aus erster Hand, nämlich von Richtern, Anwaltschaft und Polizei, sondern lernen in Planspielen rechtsstaatliche Normen kennen. Es gehe um Wissens-, aber auch um Wertevermittlung und um das Bewusstsein, dass Rechtsstaat und Freiheit eng miteinander verwoben sind, heißt es von den Machern des Projekts.

Die Landgerichtsbezirke organisieren mit den jeweiligen Polizeipräsidien die Projekttage vor Ort, ein Pool von Juristen und Polizisten steht für die Einsätze in den Schulen bereit. »Die Idee ist, den Schülern näherzubringen, wie unsere Berufe aussehen und wie der Rechtsstaat funktioniert«, sagt Sebastian Sonn. Die Zielgruppen sind die Schüler ab der achten Klasse, da diese dann in die Strafmündigkeit hineinkommen. »Mit diesem Programm haben wir in den vergangenen Jahren super Erfahrungen gemacht«, betont Sonn. »Ich hatte noch keine einzige Veranstaltung, wo die Schüler nicht mitgemacht hätten. Und es gab hinterher immer positive Rückmeldungen.«

Lernen direkt von der Praxis

Neben den Aufgaben der Gerichtsbarkeit steht auch die Arbeit der Polizei im Mittelpunkt. Dabei erfährt Katrin Pape vom Polizeipräsidium Reutlingen immer wieder, wie offen und interessiert die Schüler sind. Gerade der persönliche Kontakt sei enorm wichtig, die Polizei bekomme auf diese Weise ein Gesicht. Neben der Gerichtsverhandlung werden auch polizeiliche Vernehmungen nachgespielt, Ermittlungen erläutert, Personen- und Verkehrskontrollen erklärt.

Und natürlich wollen die Schüler auch wissen, welche Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten es bei der Polizei gibt. »Die Schüler hier in Sonnenbühl waren sehr gut informiert«, betont Pape. Ein Eindruck, den auch Sonn bestätigt. »Und sie waren sehr interessiert, haben viele gute Fragen gestellt.« Das mag auch daran liegen, dass Pädagogin Anke Hüsken die Schülerinnen und Schüler bereits im Vorjahr in entsprechenden Unterrichtseinheiten mit dem Thema Recht vertraut gemacht hat. Ohnehin habe die Schule einen Exkursionsschwerpunkt, wozu auch eben das Rechtsstaat-Projekt gehöre. Das Lernen direkt von der Praxis und direkt von Fachleuten bleibe ganz anders im Gedächtnis der Schüler verhaftet. »Lernen mit Kopf, Herz und Hand«, nennt dies Hüsken.

Für Sonn und seine Mitstreiter im Schulprojekt ist darüber hinaus wichtig, den Schülern die Bedeutung des Rechtsstaats für jeden Einzelnen klarzumachen und das Vertrauen in die rechtsstaatlichen Institutionen zu stärken. Ein Stück Demokratieerziehung, wie die Beteiligten überzeugt sind. Gerade auch deshalb, weil Rechtsstaat und Demokratie eben inzwischen zu einer Selbstverständlichkeit geworden seien und mitunter nicht mehr wertgeschätzt würden, sagt Sonn. »Solche Projekte sind gerade jetzt enorm wichtig. Deshalb integrieren wir das ganz bewusst in den Schulalltag«, ergänzt Hüsken.

Einen ganzen Tag lang auf den Spuren des Rechtsstaats: Die 22 Schüler der 9. Klasse waren mit Eifer, Interesse und vielen Fragen mit dabei. Ein Schultag, der sie sicherlich noch lange begleiten und beschäftigen wird. (GEA)