Bürgermeister und jetzt auch Sonnenbühler: Michael Schmidt in sein Amt eingesetzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Symbolträchtiger hätte das Geschenk von Manuel Hailfinger, stellvertretender Bürgermeister, für Michael Schmidt nicht sein können: ein Besen. Zuvor hatte er dem neuen Bürgermeister vor Augen geführt, welche Herausforderungen und Aufgaben in den kommenden acht Jahren vor ihm liegen werden, dann ließ er den 37-Jährigen den Amtseid schwören. Damit ist Michael Schmidt der vierte Bürgermeister der 1975 aus vier Dörfern entstandenen Gemeinde. Und Sonnenbühler Bürger - mit quasi doppelter »Bürgerschaft«, denn mit seiner Familie lebt er noch nicht oben in der Albgemeinde.

Der Geschenke nicht genug, die nicht weniger Symbolcharakter für die erste Amtszeit von Michael Schmidt haben als der »neue Besen«, der gut kehren soll: Da gab's Bücher von Pfarrer Simon Wandel, in denen es um »ganz besonderes Zuhören« geht. Eine wichtige Eigenschaft für einen Schultes. Der Engstinger Bürgermeister Mario Storz überreichte Schmidt einen Füller - kleiner Seitenhieb gen Kommunalaufsicht und Landkreis: das »Schreibgerät mit Stil« hat weniger als 50 Euro gekostet, »was Teures können wir uns sowieso nicht leisten«. Die Unterschrift des Bürgermeisters wird künftig zählen, »es wird auf deinen persönlichen Stil ankommen und deine Handschrift, die du hinterlassen wirst«.

Neue Besen kehren gut: Zum Amtsantritt schenkt Manuel Hailfinger dem neuen Sonnenbühler Bürgermeister Michael Schmidt einen Besen. Foto: Cordula Fischer Neue Besen kehren gut: Zum Amtsantritt schenkt Manuel Hailfinger dem neuen Sonnenbühler Bürgermeister Michael Schmidt einen Besen. Foto: Cordula Fischer

Da er sicherlich Tag und Nacht im Rathaus verbringen werde, brachte Marius Pawlak, Verwaltungsdezernent im Landratsamt Reutlingen, Michael Schmidt ein Vesperkörble als Wegzehrung mit Linsen und Spätzle mit. Und die Sonnenbühler Hauptamtsleiterin Tanja Frank drückte ihrem neuen Chef eine Tüte Konfetti in die Hand. Nicht etwa, weil die närrischen Tage bevorstehen, wegen der Schmidt am 12. Februar gleich den gerade erhaltenen Rathausschlüssel wieder wird abgeben können. Sondern weil es um die Summe aller Dinge geht, übertragen also um alle Mitarbeiter in Verwaltung, Bauhof, Kindertagesstätten & Co., die sich »auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen zum Wohle der Gemeinde« freuen.

Eine Vakanz entsteht nicht zwischen Ende der Amtszeit seines Vorgängers Uwe Morgenstern, der nach eigenem Bekunden »tiefenentspannt« nach 16 Jahren an ungewohnter und anderer Position im Rathaussaal saß. Am Freitag hatte der Schultes a. D. seine Verabschiedungsfeier, bei der Michael Schmidt gleich mehrfach auf der Bühne mitwirkte: als stimmliche Verstärkung im Bürgermeisterchor des Landkreises und noch nicht ganz notensicher spontan am Euphonium bei den Sonnenbühler Posaunenchören. Ein guter Ton - das wird auch bei allen Amtsgeschäften wichtig sein - und auch das richtige »Taktgefühl«, wie Mario Storz anmerkte.

Sind jetzt Nachbarn: Der Sonnenbühler Bürgermeister Michael Schmidt und sein Kollege Mario Storz. Foto: Cordula Fischer Sind jetzt Nachbarn: Der Sonnenbühler Bürgermeister Michael Schmidt und sein Kollege Mario Storz. Foto: Cordula Fischer

Manuel Hailfinger lobte beide - Morgenstern und Schmidt - die in den vergangenen Wochen in intensiver Arbeit den Übergang gut vorbereitet hatten. Und gleich wird der Neue im Amt gefordert sein: Es gilt den Haushalt zu beschließen - hoffentlich nicht mit »teurem« Zahlendreher, wie es 2010 nach Morgensterns Amtsantritt geschehen war. Hailfinger zählte weitere anstehende Aufgaben auf: Fortbestand der Werkrealschule in Genkingen, Tourismus und den Ortsteil Erpfingen, Baugebiete für Wohnen und Gewerbe, Sanierung und Erhalt der Lehrschwimmbecken, »dass wir weiterhin so viel in die Infrastruktur investieren können« und »dass wir Steueroase bleiben«. »Wir werden um Entscheidungen ringen, hart in der Sache, aber immer fair.«

Uwe Morgenstern habe eine »tolle Kommune« übergeben, lobte Marius Pawlak. Er erinnerte an den Demokratie-Prozess, der der Wahl von Michael Schmidt am 9. November vorausgegangen war, an dem auch die Sonnenbühler Bürger teilgehabt haben, indem 3.914 von 5.693 Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Eine Wahlbeteiligung von 68,77 Prozent spricht dafür, dass es den Sonnenbühlern nicht egal war, wer ihr neuer Bürgermeister wird. »Sie werden passende Antworten finden müssen«, sagte Pawlak, und Schmidt habe nun besondere Verantwortung für alle Bürger Sonnenbühls, nicht nur die 2.917, die ihn gewählt haben. »Gelassenheit, gute Nerven, Offenheit, Kraft und Energie« - auch für die ganze Familie Schmidt wünschte er. An Gattin Sarah gerichtet sagte er: »Sie teilen jetzt Ihren Mann mit allen Bürgern Sonnenbühls.«

»Frischer Wind weht ab sofort«: Der Sonnenbühler Bürgermeister Michael Schmidt hält seine Amtsantrittsrede. Foto: Cordula Fischer »Frischer Wind weht ab sofort«: Der Sonnenbühler Bürgermeister Michael Schmidt hält seine Amtsantrittsrede. Foto: Cordula Fischer

74,53 Prozent der Stimmen für Michael Schmidt - das ist ein Brett. Zeichen fürs »Vertrauen« auf ihn, gute Basis und Rückhalt, wie Mario Storz, der für den Gemeindetag sprach, attestierte. Schmidt sei fachlich versiert, werde ein engagierter und motivierter Bürgermeister sein, ein Moderator, Gestalter, Motivator, der Entwicklungen voranbringt, auch in Zeiten eingeschränkter Handlungsspielräume der kommunalen Selbstverwaltung. Die beiden kennen sich lang und gut, schon aus (noch) jüngeren Jahren. Deswegen erlaubte sich der Nachbarkollegen noch eine Replik mit Augenzwinkern auf die Sonnenbühler »Millionen-Story« von vergangener Woche: »Falls euer Bankkonto zu klein wird - bei uns wäre noch Platz.«

Zwei neue Besen: Manuel Hailfinger begrüßt Bürgermeister Michael Schmidt mit einem Kehrgerät im Amt. Foto: Cordula Fischer Zwei neue Besen: Manuel Hailfinger begrüßt Bürgermeister Michael Schmidt mit einem Kehrgerät im Amt. Foto: Cordula Fischer

Der Platz am Rednerpult gehörte zum Schluss dem Sonnenbühler Bürgermeister, nachdem er sich noch zwei Video-Grußbotschaften seiner Ex-Chefs, Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Michael Donth (MdB) ansehen durfte. Mit dem gebotenen Ernst, aber auch mit Humor und der ihm eigenen Lässigkeit sprach er zu den Gästen in Rathaussaal und Foyer und zu allen »seinen« Sonnenbühlerinnen und Sonnenbühlern. Er sprach von dem überwältigenden Moment, als das Wahlergebnis verkündet wurde, von den Begegnungen mit den Menschen und die herzliche Aufnahme. Aus dem »frischen Wind«, dem Slogan aus seinem Wahlkampf, sei ein starker Rückenwind geworden.

Manuel Hailfinger, stellvertretender Bürgermeister, begrüßt den neuen Sonnenbühler Bürgermeister Michael Schmidt. Foto: Cordula Fischer Manuel Hailfinger, stellvertretender Bürgermeister, begrüßt den neuen Sonnenbühler Bürgermeister Michael Schmidt. Foto: Cordula Fischer

Er werde für alle ansprechbar auf Augenhöhe sein, er habe Respekt vor dem Auftrag, den er zu erfüllen habe, aber auch »den Ehrgeiz, ihm gerecht zu werden«, wolle einen offenen, ehrlichen und transparenten Umgang mit jedem pflegen, werde die Verwaltung neu strukturieren. Die kommenden Aufgaben, die ihm sein Stellvertreter Manuel Hailfinger zuvor skizziert hatte, hat er auf dem Schirm. Es sei nicht die Zeit, sich als Bürgermeister »ein großes bauliches Denkmal zu errichten, sondern zu erhalten, was da ist« und sinnvoll zu investieren. Vor allem seien die Sonnenbühler »schlau beim Investieren«, sie wollten wissen, was für sie dabei herausspringe - Seitenhieb aufs Landratsamt in Bezug auf die Kreisumlage. Was rausspringen soll: mindestens eine ÖPNV-Verbindung Gönningen - Sonnenbühl - Engstingen.

Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit seinem Team im Rathaus, allen Mitarbeitern, Gemeinde- und Ortschaftsräten und Ortsvorstehern. Ein Leitgedanke außerdem; »Dass wir noch weiter zusammenwachsen.« »Wir können Undinger, Willmandinger, Genkinger und Erpfinger, aber eben auch Sonnenbühler sein.« Eine Aufgabe, die Bürgermeister a. D. Dieter Winkler, der auch zur Amtseinsetzung gekommen war, vor 51 Jahren als erster Bürgermeister begonnen hat. »Ich brauche Sie alle, um gute Entscheidungen für die Gemeinde zu treffen«, sagte Michael Schmidt. Natürlich vergaß er Dankesworte nicht. Er dankte seiner Familie, seinem Vater, der ihm das Rüstzeug mitgegeben habe, mit dem »ich dieser Berufung gewachsen bin«, seinen Wegbegleitern, Geschwistern, Freunden, nicht zuletzt seinen Töchtern und seiner Frau Sarah, »die mich vorbehaltlos unterstützt, mein Ruhepol ist«.

Mario Storz, Engstinger Bürgermeister, spricht bei der Amtseinsetzung von Michael Schmidt in Sonnenbühl für den Gemeindetag. Foto: Cordula Fischer Mario Storz, Engstinger Bürgermeister, spricht bei der Amtseinsetzung von Michael Schmidt in Sonnenbühl für den Gemeindetag. Foto: Cordula Fischer

Eingestiegen war Schmidt mit den Worten, dass zwischen den Gästen und einem Kaltgetränk nur noch seine Rede stünde, die er kurz halten wolle, und er endete schließlich mit einem Bonmot von Manfred Rommel, ehemaliger Oberbürgermeister von Stuttgart, von dem er im GEA-Kandidatenporträt während seines Wahlkampfs sagte, dass er mit ihm gerne mal zu Abend essen würde: »Am schwierigsten bei einer Rede ist der Schluss. Manche versprechen immer wieder, dass sie zum Schluss kommen, halten ihr Versprechen aber nicht. Dies ist nur bis zur dritten Wiederholung reizvoll. Die einfachste Form des Schlusses besteht darin, einfach aufzuhören.« Sprach's und tat's. Zeit also für Getränke, Gespräche und Gratulationen. »Frischer Wind weht ab sofort«, hatte Michael Schmidt einige Sätze zuvor versprochen. Und der neue Besen - sowohl der geschenkte als auch er selbst - kann nun anfangen, gut zu kehren. (GEA)