Zu schnell auf schneeglatter Straße - Auto überschlägt sich bei Gomadingen

GOMADINGEN. Ein Autohat sich bei einem witterungsbedingten Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Nähe von Gomadingen überschlagen. Der 22-jährige Fahrer war gegen 8.40 Uhr mit einem Opel auf der Landesstraße 230 von Offenhausen herkommend unterwegs. An der Abzweigung zur L 249 in Richtung Gomadingen kam der Mann auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben.

Ersten Erkenntnissen nach blieb der Fahrer unverletzt. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen wurde von einem Abschleppwagen geborgen. (pol)