Spannung pur in der Großen Reithalle des Marbacher Gestüts

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Vorfreude auf die Hybrid-Gestütsauktion: Am Samstag, 27. April, wird es wieder spannend in der großen Reithalle, wenn ausgesuchte Marbacher Nachzucht bei der Gestütsauktion ihren neuen Besitzer findet.

Eine Kollektion von talentierten Nachwuchspferden aus Marbacher Zucht und Aufzucht sowie aus Züchterhand wird unter der Leitung von Hauptsattelmeister Rolf Eberhardt behutsam ausgebildet. Die Nachfrage nach den 15 Auktionspferden ist in diesem Jahr besonders hoch. Informationen mit Fotos und Videos werden zu den Osterfeiertagen auf www.marbach.hsr-auktion.de bereitgestellt. Ab dem 14. April bis zur Auktion am 27. April vereinbart HSM Rolf Eberhardt Termine mit Kaufinteressenten zum Probereiten, und es gibt an den Sonntagen vor der Auktion Präsentationen der Pferde in der großen Reithalle (14. und 21. April, jeweils 13 Uhr).

Bieterduelle sind sehenswert

Ein Besuch der Gestütsauktion lohnt sich nicht nur für potenzielle Pferdekäufer. Es ist ein besonderes Erlebnis, den international tätigen Auktionator Hendrik Schulze Rückamp bei den Bieterduellen und die glücklichen Käufer beim Zuschlag mit dem Auktionshammer zu beobachten. Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird die Auktion auch live auf www.clipmyhorse.tv übertragen. Karten für den Auktionstag gibt es über www.diginights.com oder an der Tageskasse. Für das leibliche Wohl ist über den ganzen Tag gesorgt.

Die Gestütsauktion live vor Ort in Marbach zu besuchen ist nur ein Weg sein Traumpferd zu ersteigern. Kaufinteressenten können die Auktion auch auf dem Bildschirm verfolgen und online oder per Telefon ihre Gebote abgeben. Über den Link: www.marbach.hsr-auktion.de sind alle Informationen zu den Auktionspferden verfügbar, und am Auktionstag läuft die Versteigerung dort online mit Bieterfunktion für registrierte Kunden. Als zusätzliche Information zu den Auktionspferden ist ein Blick auf ihre Väter lohnend. Das Haupt- und Landgestüt präsentiert am 27. April um 14.30 Uhr vor Beginn der Auktion Neuzugänge von verschiedenen Körplätzen und bewährte, sportlich erfolgreiche Marbacher Landbeschäler auf dem harten Boden an der Hand und anschließend in der großen Reithalle unter dem Reiter.

Der Frühling kehrt langsam zurück, und das Gestüt lädt Besucher zu einem Spaziergang über das Gestütsgelände und durch die Stallungen ein. Wer mehr über das älteste stattliche Gestüt Deutschlands erfahren möchte, kann um 10.30 Uhr eine einstündig geführte Tour buchen. (GEA)

07385 9695-037 info@hul.bwl.de