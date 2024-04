Die Konzertpremiere am Samstagabend bestand der Kinderchor Gaudinis trotz Lampenfieber mit Bravour. Ihr Auftritt in der Sternberghalle in Gomadingen war Auftakt für das Konzert des Projektchors »Gaudium« und des Männerchors »hatmanntöne« aus Hohenstein.

Die Gaudinis begeisterten musikalisch und mit Hüftschwung. Foto: Gabriele Bimek Die Gaudinis begeisterten musikalisch und mit Hüftschwung. Foto: Gabriele Bimek

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.