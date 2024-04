Mitarbeiter einer Firma aus Wacken in Schleswig-Holstein haben das Klärbecken in Gomadingen-Wasserstetten wieder in Ordnung gebracht.

Sie sind zur Stelle, wenn es im Klärbecken etwas zu reparieren gibt: An diesem Tag taucht Finn Radau auf den Grund des Klärbeckens, sein Kollege Tommas Schlichting führt den Versorgungsschlauch. Foto: Joachim Lenk Sie sind zur Stelle, wenn es im Klärbecken etwas zu reparieren gibt: An diesem Tag taucht Finn Radau auf den Grund des Klärbeckens, sein Kollege Tommas Schlichting führt den Versorgungsschlauch. Foto: Joachim Lenk

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.