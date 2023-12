Workshop mit Legosteinen in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Es gibt eine neue Methode, die in Unternehmen und Teams eingesetzt werden kann, um neue Ideen zu fördern und die Kommunikation zu verbessern. Sie heißt Lego Serious Play (LSP) und ist ein Werkzeug, um Gedanken spielerisch mit Legosteinen zu formen. Die Volkshochschule Pfullingen (VHS) bietet in ihren Räumen am Samstag, 27. Januar, von 9 bis 12 Uhr einen Kennenlernworkshop an. »Wir freuen uns außerordentlich, als eine der ersten Volkshochschulen im Land die LSP-Methode vorstellen zu dürfen«, sagt VHS-Leiter Mert Akkeceli.

Die VHS Pfullingen möchte noch engere Beziehungen zu den örtlichen Unternehmen aufbauen und sich als Ansprechpartner für Weiter- und Fortbildungen etablieren. Dabei setzt sie auf kreative und innovative Lernformate. Akkeceli erinnert sich an die Anfänge der Planungen: »Beim ersten Telefonat mit unserem Dozenten Joachim Wolf wusste ich ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet.« Er habe Respekt vor der Vorstellung, in einem begrenzten Zeitraum mit Legosteinen auf Knopfdruck kreative Dinge bauen zu müssen. Wolf verfügt über reiche Erfahrung in der Anwendung dieser Methode. Im »echten Leben« ist er leitender Angestellter in der freien Wirtschaft und weiß, dass namhafte Unternehmen wie Airbus, Coca-Cola und Microsoft die Methode bereits erfolgreich einsetzen.

Der Workshop beginnt mit einer kurzen theoretischen Einführung. Der Fokus liegt dann auf der aktiven Einbeziehung der Teilnehmer, sodass sie die Methodik kennenlernen. Wolf erklärt: »Am Ende sollte jeder Teilnehmer in der Lage sein, individuelle Modelle mit anderen Teilnehmenden zu kombinieren und eine fesselnde Geschichte darüber zu erzählen.« Als besonderen Bonus erhalten die Kursteilnehmer am Ende des Workshops das Lego Windows Exploration Kit. (eg)