Volkshochschule Pfullingen unterstützt Wiedereinstieg in den Beruf für Frauen

PFULLINGEN. »Geschafft«, sagt Larissa Leippert, als sie das Xpert-Masterzertifikat nach drei herausfordernden Monaten endlich in den Händen hält. Den Rahmen für diese außergewöhnliche Leistung bot der Kurs »Büropraxis mit MS-Office – Wiedereinstieg in den Beruf für Frauen« der Volkshochschule (VHS) Pfullingen, der nach einer Berufspause wieder zur Aufnahme einer Bürotätigkeit befähigen soll. Der nächste Kurs startet am 27. Februar, wie aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervorgeht.

»Natürlich bereitet der Kurs gut auf die Prüfungen vor«, erklärt VHS-Leiter Alexander Tomisch, der das Angebot betreut. Er fügt aber hinzu: »Dass jemand alle fünf Prüfungen ablegt, dabei so erfolgreich abschneidet und dann diese Urkunde erhält, ist bemerkenswert.«

Großes Engagement

Ein Großteil der zehn Teilnehmerinnen des zurückliegenden Kurses habe zwar einige aber nicht sämtliche der Prüfungen abgelegt. Alle fünf Office-Module in so kurzer Zeit in einer solchen Tiefe zu beherrschen, das gelinge, neben privaten Verpflichtungen wie der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen, nicht jedem. Das Xpert-Zertifikat ist bundesweit bekannt und stellt dank einer externen, objektiven Prüfung sicher, dass die jeweiligen Prüfungsinhalte beherrscht werden. Von Anfang an habe ihr der Kurs gefallen, berichtet Larissa Leippert und hebt das Engagement aller Dozenten der Pfullinger VHS hervor, die sogar bei der Wohnungssuche oder bei der Auswahl weiterführender Bildungsangebote Unterstützung geleistet hätten.

Das Format gibt es bereits seit zwanzig Jahren, mit einer kurzen Pause während der Corona-Pandemie. »Mit berufsbildenden Angeboten wie diesen ist die Volkshochschule für die Schulstadt Pfullingen und ihre Bürgerinnen und Bürger eine wichtige und leistungsfähige Säule«, erklärt Sabine Hohloch, die als Fachbereichsleiterin im Rathaus für die VHS zuständig ist. »Als Standort der Verwaltungsschule und mit unserem Einzel- und Gruppenunterricht für Firmen sind wir als Einrichtung in der beruflichen Bildung äußerst aktiv«, betont Hohloch.

Leidenschaft Buchhaltung

»Ich fühle mich gut vorbereitet«, erklärt derweil die 31-jährige Absolventin Leippert, die sich noch einiges vorgenommen hat. »Durch den Kurs habe ich meine Leidenschaft für die Buchhaltung entdeckt, hier möchte ich mich gerne weiter fortbilden.« Bei ihrem Engagement ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis es wieder heißt: »Geschafft!« (eg)