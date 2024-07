Rock in der Neuen Mitte in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Regen, Regen, Regen. Lange Zeit sah es nicht danach aus, als ob das Open Air-Konzert »Rock in der Neuen Mitte« auf dem Pfullinger Marktplatz überhaupt stattfinden könnte. Aber dann klarte es auf und die Musiker der Band The New Flow betraten die Bühne. »40 Jahre Musikschule Pfullingen – Vier Stunden Livemusik«: Das war das Motto des Abends, auf den E-Gitarrenlehrer Jochen Probst die von ihm geleiteten Musikschulbands vorbereitet hatte.

»The New Flow« ist die jüngere der beiden Bands, ihr Repertoire umfasst neben internationalen Hits von Künstlern wie Amy McDonald oder Pink auch deutsche Titel von den Ärzten und Udo Lindenberg. Das kam an auf dem Marktplatz, der sich zunehmend füllte. Drummer Jan Hauf lieferte zuverlässig das rhythmische Fundament, auf dem sich elektrische wie akustische Gitarren solistisch profilieren konnten. Und da Silas Jirikovsky und Feli Barde nicht nur ihre Instrumente beherrschen, sondern auch tolle Stimmen haben, geizte das Publikum nicht mit Applaus.

Seit 25 Jahren leitet Jochen Probst die Bandprojekte an der Musikschule. Und fast so lange gibt es – in wechselnder Besetzung – die Band »3rd Floor«, deren Name sich von der Lage ihres Übungsraums im dritten Stock des Alten Schlosses ableitet. Souverän präsentierten die sieben Bandmitglieder – mit Jelena Probst und Nico Haydt als Sängern – Nummern von ZZ Top oder Bon Jovi. Nach der Zugabe »Highway to hell« herrschte großartige Stimmung auf dem gut gefüllten Marktplatz. Dass es schon wieder leicht zu tröpfelte, störte da keinen mehr. (eg)