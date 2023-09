Pfullinger Wintersportler sind bereit für ihr Sommerevent

Am Samstag Absprung von der Schanzenanlage, am Sonntag Sprint durch die Innenstadt: Am Wochenende zeigen Athleten bei der Nordic Trophy der Skiabteilung des VfL Pfullingen wieder ihr Können. FOTOS: PIETH/VEREIN

PFULLINGEN. Die Skiabteilung des VfL Pfullingen feiert dieses Jahr ihr 75-jähriges Bestehen und der Saisonhöhepunkt, die Nordic Trophy, steht an. Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, ist es wieder so weit, dann geht es beim Sommerskispringen am Ursulaberg wieder hoch hinaus und beim Skirollersprint in der Innenstadt schnell voran.

Bereits seit 2009 veranstaltet die Skiabteilung des VfL Pfullingen das Sommerskispringen, seit 2016 den Citysprint. Eine Unterbrechung gab’s nur im Coronajahr 2020 – sonst wurde jedem Wetter erfolgreich getrotzt. Schon im Mai begannen auch dieses Jahr die Vorbereitungen für das große Event, bei dem am Veranstaltungswochenende mehr als 60 ehrenamtliche Helfer im Einsatz sein werden.

Am Samstag, 16. September, beginnt das Sommerskispringen um 15 Uhr an der Schanzenanlage beim Waldcafé, am Sonntag, 17. September, starten die Vorläufe für den Citysprint auf Skirollern um 10.45 Uhr, die Finalläufe beginnen gegen 13 Uhr. Für Essen und Trinken ist an beiden Tagen gesorgt. Auch vom Veranstalter – den Young Eagles des VfL Pfullingen – werden am Wochenende rund 20 Springer und Läufer, die Kleinsten auf Inlinern, antreten.

Meldeschluss ist am Donnerstag, aber auch dieses Jahr haben sich schon zahlreiche Kaderathleten des Deutschen Skiverbandes der Nordischen Kombination und des Langlaufs angekündigt, teilen die Veranstalter mit. Besonders freue man sich auch wieder auf einige Teilnehmer aus dem Landeskader Para Ski Nordisch. Dabei handelt es sich um Sportler und Sportlerinnen mit körperlichen Einschränkungen, die am Wettkampf mithilfe eines Vorläufers teilnehmen.

Erstmals und, um den Jubiläumscharakter zu unterstreichen, wird das Rennen am Sonntag direkt in die Innenstadt zur Neuen Mitte verlagert. Start und Zielpunkt des Sprints ist am Lindenplatz auf Höhe der Kreissparkasse. Die Strecke verläuft weiter über die Marktstraße bis zur Kurze Straße und über den Lindenplatz zurück. Für die jüngeren Teilnehmer ist eine Runde von rund 700 Metern zu absolvieren, die älteren Jahrgänge laufen zwei Runden mit dann insgesamt rund 1,4 Kilometern Länge. Zwischen 8 und 18 Uhr kommt es daher in der Pfullinger Innenstadt zu einigen Sperrungen auf und entlang der Durchgangsstraße, die Stadtverwaltung empfiehlt, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Die Marktstraße aus Reutlingen kommend wird ab kurz vor der Kreuzung Kurze Straße gesperrt. So sind also weder das Abbiegen in die Kurze Straße noch die Durchfahrt auf den Lindenplatz möglich. Auch von der Zeppelinstraße aus kommend kann nicht auf den Lindenplatz gefahren werden. Hier ist einzig das Rechtsabbiegen in die Kurze Straße möglich, um so Richtung Römerstraße zu gelangen.

Haltestelle Lindenplatz entfällt

Gleichfalls voll gesperrt ist die Einfahrt auf den Lindenplatz von der Schloßstraße beziehungsweise der Lindachstraße kommend. Zwischen der Martinskirche und der Kreissparkasse wird die Sperrung so vorgenommen, dass das Abbiegen zwischen Schulstraße und Großer Heerstraße offenbleibt. Die Geradeausfahrt auf den Lindenplatz beziehungsweise in die Marktstraße ist aber auch aus dieser Richtung nicht möglich. An der Kreuzung Kurze Straße/Kaiserstraße erfolgt die Sper-rung so, dass die Durchfahrt durch die Kaiserstraße jederzeit gewährleistet ist. Für den Autoverkehr verläuft im betroffenen Zeitraum eine ausgeschilderte Umleitung über Bismarck-, Bahnhofs- und Schulstraße. Die Haltestelle Lindenplatz des öffentlichen Nahverkehrs entfällt derweil ersatzlos. (eg)