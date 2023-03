Osterwanderung in Holzelfingen: Ziel ist die extralange Murmelbahn

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HOLZELFINGEN. Die Kirchengemeinde Holzelfingen eröffnet am Sonntag, 26. März, um 16 Uhr wieder einen Passions- und Osterweg. Startpunkt für alle, die beim gemeinschaftlichen Spaziergang bis zur Murmelbahn dabei sein wollen, ist an der St.-Blasius-Kirche. Zum Abschluss gibt es für die Teilnehmer ein kleines Vesper. Auf dem Weg wird die Geschichte Jesus von Palmsonntag bis zur Himmelfahrt erzählt.

An den kreativ gestalteten Stationen laden Texte und Mitmach-Aktionen ein, die Passions- und Ostergeschichte mit Herz und Händen zu begreifen. Mit einem Smartphone und mobilem Internetzugang können über QR-Codes Lieder und Texte abgerufen werden.

Kinder und Erwachsene können sich am Start ein Stempelheft mitnehmen, denn an jeder Station gibt es einen Stempel für die Laufkarte. Eine Besonderheit am Weg ist eine extralange Murmelbahn. »Was vor drei Jahren klein begann und aus der Not geboren wurde, ist etwas geworden, das den ganzen Ort in Bewegung setzt«, sagt Pfarrer Sebastian Schmauder und ergänzt: »Möglich ist der Weg nur, weil sich viele ehrenamtlich mit viel Leidenschaft einbringen und wir mit Christen anderer Denominationen in unserem Ort zusammenarbeiten.«

Die Strecke mit den 13 Stationen ist etwa zweieinhalb Kilometer lang und kann selbstständig begangen werden. Sie führt in eineinhalb Stunden durch Holzelfingen. Der Weg und die Abkürzungen für Kinderwagen und Rollator sind ausgeschildert. Die Wege sind öffentlich und teilweise eingebunden in den Wanderweg des Albvereins. Start ist am Gemeindehaus Holzelfingen, St.-Blasius-Straße 7, Ende in der St.-Blasius-Kirche. Neu ist, dass der Weg auch im Rahmen einer Führung mit Eseln begangen werden kann. Der gemeinsame Spaziergang ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Termine stehen auf der Homepage der Kirchengemeinde. Dort ist auch ein virtueller Rundgang durch den Passionsweg vom vorangegangenen Jahr zu finden. Die Kirche ist tagsüber geöffnet und lädt Besucher zum Verweilen ein. (k)

www.kirche-holzelfingen- ohnastetten.de