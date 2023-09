Fahrradfahrer kollidiert mit Autotür

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer musste am Sonntagnachmittag mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes nach einem Verkehrsunfall in der Heerstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 58 Jahre alter Mann hatte seinen VW gegen 17.45 Uhr in einer Parkbucht rechts neben der Heerstraße abgestellt. Als er die Tür öffnete kam es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Noyon-Allee vorbeifahrenden Radler. Dieser hatte noch versucht auszuweichen, streifte jedoch die Autotür und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 100 Euro belaufen. (Pol)