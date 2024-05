Betrunkene baut Unfall bei Bodelshausen - 4.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Am Mittwoch kurz nach 22.30 Uhr ist es auf der L 389 zwischen Bodelshausen und Hemmendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das teilte die Polizei mit. Die 25-jährige Fahrerin eines Pkw BMW Mini-Cooper kam zunächst in Fahrtrichtung Hemmendorf nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr hier zwei Senken, überquerte im Anschluss wieder die Fahrbahn der L 380, fuhr einen Abhang hinunter und überquerte einen landwirtschaftlichen Beiweg, bis sie letztlich in einem Gebüsch zum Stehen kam.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 25-Jährige, welche nicht verletzt wurde, deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Mini-Cooper entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zur Höhe des angerichteten Flurschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Da zunächst gemeldet wurde, dass sich der Mini-Cooper überschlagen hätte, war vorsorglich auch die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. (pol)