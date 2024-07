Aktuell Zeitgeschichte

Ausstellung in der Mössinger Pausa endet Sonntag mit Führung

Der in Mössingen ansässige Löwenstein-Forschungsverein verknüpft drei historische Fäden miteinander: Die Geschichte der jüdischen Familie Löwenstein, die der Textilfabrik Pausa und die des Mössinger Generalstreiks. Am 4. Juli eröffnete der Verein eine Ausstellung in der Pausa, die noch bis zum 31. Juli geöffnet ist. Am Sonntag um 16 Uhr bietet der Verein eine kostenlose Führung an.